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ГД рассмотрит проект об отмене пенсионных преференций для парламентариев в III чтении

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ГД рассмотрит проект об отмене пенсионных преференций для парламентариев в III чтении

Москва, 25 октября. Государственная дума рассмотрит на пленарном заседании законопроект об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов в последнем, третьем чтении.

Инициатива предлагает предоставить депутатам Госдумы и членам Совфеда право отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Для этого им надо подать на имя министра труда и социальной защиты России соответствующее заявление. Если гражданин откажется от ежемесячной доплаты к пенсии, она не будет устанавливаться повторно.

Предложение об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов было в пакете поправок к законопроекту по изменениям в пенсионную систему, который 6 сентября внесла в Госдуму «Единая Россия».

Напомним, 27 сентября ГД приняла закон о совершенствовании пенсионной системы РФ в третьем чтении. Совет Федерации одобрил его 3 октября. Предложенный правительством вариант законопроекта предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет.

Во втором чтении депутаты учли предложения президента России Владимира Путина, согласно которым повышение пенсионного возраста предполагается до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Также по инициативе главы государства в Госдуме предусмотрели ряд других мер для смягчения изменений. В том числе одобрили досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и меры защиты для граждан предпенсионного возраста.

Автор: Виталий Малясев
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