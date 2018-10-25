США положили глаз на Южный Кавказ

Вашингтон, 25 октября. Южный Кавказ является стратегически важным для США регионом. С таким заявлением выступил помощник президента США Джон Болтон во время визита в Азербайджан.

Болтон в интервью телерадиокомпании «Голос Америки» подчеркнул «чрезвычайную важность» Южного Кавказа для США со стратегической точки зрения. В первую очередь, отметил советник Трампа, речь идет об Азербайджане, поскольку это единственная страна, которая граничит одновременно с Россией и Ираном.

Болтон в рамках своего визита встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым. На встрече обсуждались антииранские санкции и их влияние на Азербайджан. Представитель американской стороны предупредил, что Вашингтон настроен на «очень активную» реализацию санкционной политики, однако не хочет «в результате этого причинять вред нашим друзьям в Азербайджане». Болтон выразил надежду на то, что найдется вариант, который бы устроил всех и обеспечил бы максимальное давление на Иран.

Также помощник Трампа затронул проблему Нагорного Карабаха. По словам Болтона, США считают важным, чтобы Азербайджан и Армения пришли к результату, который устроил бы обе стороны.

Напомним, 23 октября Болтон посещал Москву, где провел переговоры с первыми лицами государства. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров отметил: визит Болтона означает, что США готовы выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тема возможного отказа США от ДРСМД станет одной из главных на предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже.