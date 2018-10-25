Россия внесет в комитет ГА ООН резолюцию в поддержку сохранения ДРСМД ― Рябков

Нью-Йорк, 25 октября. Российская делегация внесет в комитет Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен покинуть договор о РСМД. Поводом для выхода США из заключенного в 1987 году договора станут якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.

«Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации», ― заявил Рябков, комментируя планы Москвы внести проект резолюции в поддержку РСМД в комитет ГА ООН.

Также замглавы министра иностранных дел РФ отметил, что пока непонятно, как отреагируют европейские страны на размещение в Европе американских ракет после выхода Вашингтона из договора. Президент России Владимир Путин уже пообещал, что если США разместят свои ракеты в Европе, Россия отреагирует зеркально.