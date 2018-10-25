Действия США могут привести к отказу от договора СНВ-3 ― Рябков

Москва, 25 октября. Подход властей США к соблюдению заключенных договоров может привести к тому, что в какой-то момент будет утрачен и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году в Праге. С таким мнением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы вполне со временем можем потерять и второй договор при таком подходе с американской стороны ― Договор о стратегических наступательных вооружениях. Мы можем вообще потерять контроль над вооружениями, как мы уже потеряли, наверное, отчасти контроль над выражениями в последнее время», ― приводит слова Рябкова RT.

Напомним, что договор СНВ должен оставаться в силе до февраля 2021 года, при условии, что он не будет заменен до этого срока следующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен покинуть Договоро о РСМД.