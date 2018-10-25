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Рябков оценил перспективы экономических отношений между РФ и США

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Рябков оценил перспективы экономических отношений между РФ и США

Москва, 25 октября. Даже при политическом настрое Вашингтона перспективы развития экономических отношений между Россией и США лучше, чем кажутся. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Хочу подтвердить сохраняющийся интерес бизнес-кругов в обеих странах к расширению сотрудничества и по крайней мере продолжению углубленного взаимодействия», — отметил Рябков в эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале.

В число наиболее интересных для бизнес-сообщества отраслей дипломат включил авиаотрасль, фармацевтику и стартапы.

Рябков также признал, что санкции мешают. Но, по словам дипломата, «жизнь берет свое» и делегация из США становится самой многочисленной на Петербургском международном экономическом форуме уже второй год подряд.

«Я думаю, что в экономике перспективы лучше, чем кажется», — заключил замглавы МИД России.

Ранее RT сообщила, что по мнению Сергея Рябкова встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом поможет стабилизировать ситуацию.

Автор: Виктор Мальцев
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