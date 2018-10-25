Сатановский рассказал, как убедить США забыть об идее ядерного удара по РФ

Москва, 25 октября. Российским властям не следует прислушиваться к плану доктора военных наук Константина Сивкова, предложившего усадить США за стол переговоров, припугнув Белый дом возможным ударом по Йеллоустонскому вулкану. С таким заявлением выступил российский экономист, востоковед и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Газета «Военно-промышленный курьер» недавно опубликовала статью Сивкова, в которой он доказывал, что у России нет возможности выиграть ядерную гонку США, если речь пойдет о количестве стоящих на вооружении ядерных боеголовок. Однако Сивков заявил, что США можно будет усадить за стол переговоров, есть появиться реальная угроза полного уничтожения североамериканского государства. По его словам, у России есть возможность реализовать подобную опцию – нужно нанести массированный ядерный удар по Йеллоустонскому вулкану или тектоническим разломам у побережья США.

В свою очередь, Сатановский неодобрительно отнесся к плану Сивкова, напомнив, что реализация такой концепции может привести к гибели не только США, но и всего земного шара. Он упрекнул эксперта за недальновидность, подчеркнув, что подобные возможные исходы нужно обязательно при планировании держать в голове.

Кроме того. Сатановский в эфире радиостанции «Вести FM» озвучил свое предложение, как убедить США отказаться от идеи возможного ядерного удара по России. По его словам, Белый дом не рискнет нападать на Россию, если своими глазами увидит новейшие системы вооружения, которые анонсировал российский президент Владимир Путин в начале марта этого года. Аналитик напомнил, что мощь новейшего российского оружия настолько велика, что едва ли найдутся желающие проверить возможности новых разработок в действии.

Сатановский добавил, что в настоящее время у России нет рычагов, позволяющих удержать Соединенные Штаты от выхода из договора о РСМД. Однако недавнее заявление российского лидера Владимира Путина, который напомнил о готовности РФ ответить на ядерный удар, должно удержать горячие головы в Пентагоне от непродуманных действий.