Бомбы Обаме, Клинтон и Соросу отправил по почте один человек

Нью-Йорк, 25 октября. Посылки с самодельными взрывными устройствами на адреса экс-президента США Барака Обамы, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и миллиардера Джорджа Сороса исходили от одного отправителя. Об этом сообщил глава отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер.

Полицейский отметил, что все устройства были «примитивными», однако вполне работоспособными, передает «ФедералПресс». Кроме того, СВУ были начинены поражающими элементами. Правоохранители уверены, что отправитель бомб руководствовался политическими мотивами.

В настоящий момент по данному факту начато расследование. Полиция рассматривает все эпизоды как связанные между собой. Президент США Дональд Трамп пообещал найти и наказать виновных, а его супруга Меланья призвала отказаться от насилия.