Антироссийская речевка попала в список запрещенных материалов в Белоруссии

Минск, 25 октября. Популярная на Украине в период Евромайдана антироссийская речевка попала в число экстремистских и запрещенных в Белоруссии материалов. Обновленный список экстремистских материалов опубликован на сайте министерства информации страны.

Запрещенным признан текст речевки на белорусском языке «Кто не скачет, тот москаль» с использованием каких-либо надписей либо без них независимо от носителя информации. К экстремистским материалам отнесли «звуковую оболочку текста» и его трансляцию с аудионосителей.

Соответствующее решение 25 сентября принял суд Центрального района Минска, оно вступило в силу 11 октября. За изготовление, хранение, перевозку и распространение включенной в республиканский список экстремистских материалов информационной продукции нарушителям грозит штраф с конфискацией предмета административного правонарушения. Также возможна конфискация средств совершения нарушения.