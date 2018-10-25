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«Совет, оказывается, пригодился»: Небензя раскритиковал двойные стандарты США в отношении СПЧ ООН

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«Совет, оказывается, пригодился»: Небензя раскритиковал двойные стандарты США в отношении СПЧ ООН

ООН, 25 октября. Постпред РФ при ООН Валилий Небензя раскритиковал двойные стандарты США в отношении Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) при рассмотрении ситуации в Мьянме.

В среду Россия выступила против зачитывания в Совбезе ООН доклада председателя учрежденной СПЧ миссии по установлению фактов в Мьянме. Небензя объяснил это тем, что данное решение «было бы ошибочным и создало бы негативный прецедент для будущей работы Совета Безопасности». 

«Если называть вещи своими именами, это не что иное, как выкручивание рук, когда авторы такого обращения показывают, что исход предрешен», — заявил Небензя. 

По его мнению, подписавшие письмо делегации «сознательно торпедируют консенсус» в СБ ООН. Дипломат призвал оппонентов вместе искать решение проблемы, а не заниматься «мегафонной дипломатией». 

Небензя подчеркнул, что американская делегация, активно поддержавшая проведение заседания, еще недавно объявила о выходе из состава СПЧ ООН, раскритиковав деятельность Совета. 

«А теперь Совет, оказывается, пригодился. Что это, как не двойные стандарты?» — резюмировал постпред РФ перед тем как покинуть зал.

«Совет, оказывается, пригодился»: Небензя раскритиковал двойные стандарты США в отношении СПЧ ООН

Штаты в июне объявили о выходе страны из СПЧ. При этом Вашингтон неоднократно обвинял Совет в необъективности при оценке «послужного списка» США и Израиля в сфере прав человека.

В конце сентября СПЧ ООН учредил механизм для сбора сведений о нарушениях права и преступлениях в Мьянме. Миссия ООН ранее в своем докладе потребовала привлечь к суду высших военных чинов страны за геноцид в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. Западные страны однозначно возложили ответственность за ситуацию с рохинджа на власти Мьянмы.

Российская делегация в свою очередь подчеркивала, что проблемы, с которыми сталкивается Мьянма, являются следствием «бесчеловечной колониальной политики Британской империи, заложившей мину замедленного действия семь десятилетий назад».

Автор: Олеся Волкова
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