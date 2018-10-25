Путин указал на важность концентрации ресурсов сельского хозяйства

Москва, 25 октябрь. Концентрация финансовых ресурсов сельского хозяйства должна стать ясной и понятной, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, сельское хозяйство является отдельным направлением для российского правительства, по своей важности не уступающим нацпроектам.

«Здесь нужно тоже решить вопрос с концентрацией административных и финансовых ресурсов, тем более что они предусмотрены, нужно просто их упаковать в отдельную работу, понятную, ясную и для нас, и для тех, кто работает на селе», — сказал Путин.

Напомним, что на прошлой неделе, выступая на форуме «Валдай», российский лидер пообещал продолжить оказывать поддержку российским фермерам, пока в отношении России действуют западные санкции. В то же время, по словам Путина, российский сельскохозяйственный сектор должен быть готов к конкуренции, так как в противном случае есть вероятность падения качества производимого в РФ товара.