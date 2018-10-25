Сирия: 10 мирных жителей получили ранения в результате обстрела боевиками кварталов Алеппо

Алеппо (Сирия), 25 октября. Боевики открыли в четверг огонь из реактивных систем залпового огня по западным районам Алеппо, сообщает агентство SANA.

По данным агентства, боевики выпустили минометные снаряды по кварталам Сейф-эд-Давля, Азымия и Акрамия. На данный момент известно о десяти раненых мирных жителей.

По предварительным данным, боевики вели огонь из промышленной зоны Лирамун, из окрестностей Анадана и с юго-западной окраины Рашидин.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: #الاعتداءات_الإرهابية بالقذائف على أحياء #الأعظمية و #الأكرمية و#سيف_الدولة في مدينة حلب تسببت بإصابة 10 مدنيين ووقوع أضرار في عدد من المنازل — سانا عاجل (@SanaAjel) October 24, 2018

Ранее в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что исламисты антиправительственных формирований не прекращают обстреливать территории, занимаемые Сирийской арабской армией (САА). Под ударом боевиков, в частности, оказался административный центр региона. В результате падения двух выпущенных боевиками мин в районе Аз-Захра на западе Алеппо были частично разрушены жилые дома.