Украине пообещали «страшные проблемы» из-за разгула фашизма

Москва, 25 октября. Украине грозят «страшные проблемы», если страна не прекратит заниматься разжиганием межнациональной розни. Об этом предупредил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

Политик обратил внимание на то, что украинские правоохранители сквозь пальцы смотрят на преступления националистического толка. Если не пресекать подобные действия, Украине, уже погрязшей в проблемах экономических, грозят «страшные проблемы, которые не имеют объяснений, порождаются межнациональной рознью, религиозной рознью и поиском виноватых», предупредил Червоненко.

Бывший министр также раскритиковал идею «Украины для украинцев». Он напомнил, что все рассуждения подобного толка обычно заканчивались концлагерями.

Червоненко допустил, власти Украины продолжат спекуляции на еврейском вопросе. Поскольку экономическими успехами Киев похвастаться не может, он будет искать поводы для столкновений, и «вопрос антисемитизма всегда будет удобным, чтобы спустить курок».

«Мы можем дойти до абсурда», — предостерег Червоненко.

Отметим, что проявления антисемитизма на Украине наблюдаются не только в среде радикалов, но и среди чиновников. Так, консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец стал скандально известен из-за публикаций антисемитских постов на своей странице в Facebook.