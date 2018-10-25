Писатель Анатолий Гладилин скончался в Париже на 84-м году жизни

Париж, 25 октября. В Париже скончался советский писатель-диссидент Анатолий Гладилин в возрасте 83 лет. Об этом пишет газета «Культура».

Гладилин жил во французской столице последние 42 года. Причины и обстоятельства смерти писатели пока не сообщаются.

Гладилин родился в Москве, его родители занимались юриспруденцией и медициной. После школы он работал электромехаником, а затем поступил в Литературный институт имени Горького, но не закончил его. Его дебютом стала повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», вышедшая в 1956 году в журнале «Юность».

В 1976 году вместе с семьей эмигрировал во Францию. Там он написал такие свои произведения, как «ФССР. Французская Советская Социалистическая республика», «Жулики, добро пожаловать в Париж!», «Улица генералов».