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Писатель Анатолий Гладилин скончался в Париже на 84-м году жизни

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Писатель Анатолий Гладилин скончался в Париже на 84-м году жизни

Париж, 25 октября. В Париже скончался советский писатель-диссидент Анатолий Гладилин в возрасте 83 лет. Об этом пишет газета «Культура».

Гладилин жил во французской столице последние 42 года. Причины и обстоятельства смерти писатели пока не сообщаются.

Гладилин родился в Москве, его родители занимались юриспруденцией и медициной. После школы он работал электромехаником, а затем поступил в Литературный институт имени Горького, но не закончил его. Его дебютом стала повесть «Хроника времен Виктора Подгурского», вышедшая в 1956 году в журнале «Юность».

В 1976 году вместе с семьей эмигрировал во Францию. Там он написал такие свои произведения, как «ФССР. Французская Советская Социалистическая республика», «Жулики, добро пожаловать в Париж!», «Улица генералов».

Автор: Антон Зарубин
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