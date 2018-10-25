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Саудовский принц пообещал превратить Ближний Восток в новую Европу за пять лет

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Саудовский принц пообещал превратить Ближний Восток в новую Европу за пять лет

Эр-Рияд, 25 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал кардинально изменить экономику Ближнего Востока и за ближайшие пять лет превратить регион в новую Европу.

Выступая на инвестфоруме в Эр-Рияде, наследный принц заявил, что «новая Европа — это Ближний Восток». По его словам, уже в ближайшие пять лет «Королевство Саудовская Аравия станет совсем другим», а вместе с ним преобразятся «Бахрейн, Кувейт и даже Ката». 

«Это моя война, которую я сам начал. Я не хочу больше видеть Ближний Восток на окраине мира», — подчеркнул принц под аплодисменты зала.

Саудовский принц пообещал превратить Ближний Восток в новую Европу за пять лет

В Эр-Рияде в эти дни проходит второй ежегодный форум «Инвестиционная инициатива будущего». Как сообщает RT, на этот раз форум проходит на фоне скандала: после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции многие западные бизнесмены отменили визит в Эр-Рияд. 

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее в своем выступлении на форуме наследный принц назвал убийство журналиста «ужасным инцидентом».

Хашукджи 2 октября отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего бесследно исчез. 19 октября Эр-Рияд признал факт убийства Хашукджи. В настоящее время по данному делу задержаны 18 человек — подданные Королевства. 

Автор: Олеся Волкова
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