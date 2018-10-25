Флагманский смартфон от Google нервирует пользователей второй «челкой» на экране

Вашингтон, 25 октября. Пользователи флагманский смартфон Pixel 3 XL от компании Google сообщают о новом сбое в работе устройства – на его экране сбоку периодически появляется «мертвая зона», формой повторяющая «челку-вырез» наверху экрана. Об этом, в частности, пишет в своем Twitter один из пользователей телефона.

По его словам, на экране смартфона периодически сбоку появляется черный вырез, формой совпадающий с «челкой» наверху дисплея устройства. Интересной деталью является то, что на скриншотах этот баг не виден, поэтому приходится фотографировать экран Pixel 3 XL камерой другого телефона. Сообщается, что временно эту проблему можно решить, перезагрузив экран.

Как рассказал сам владелец телефона, столкнувшийся с неисправностью, Google не отреагировал на его жалобу. Служба поддержки также оказался бессильна. Позже представитель корпорации сообщил, что проблема будет решена в течении недели, когда выйдет новое обновление системы.

Смартфон Google Pixel 3 и 3 XL был представлен публике 9 октября. Стоимость нового устройства от Google составляет около тысячи долларов.