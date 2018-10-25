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Сирия: де Мистура доложит СБ ООН об итогах визита в Дамаск в пятницу

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Сирия: де Мистура доложит СБ ООН об итогах визита в Дамаск в пятницу

ООН, 25 октября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура доложит Совету Безопасности ООН об итогах своего визита в Дамаск в пятницу.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в ООН, 26 октября де Мистура примет участие в заседании Совбеза ООН по Сирии. 

Ранее де Мистура провел в Дамаске встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. В офисе эмиссара ООН уточнили, что переговоры оказались «прямыми и интенсивными» и прошли в «сердечной атмосфере».

Автор: Олеся Волкова
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