Сирия: де Мистура доложит СБ ООН об итогах визита в Дамаск в пятницу

ООН, 25 октября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура доложит Совету Безопасности ООН об итогах своего визита в Дамаск в пятницу.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в ООН, 26 октября де Мистура примет участие в заседании Совбеза ООН по Сирии.

Ранее де Мистура провел в Дамаске встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. В офисе эмиссара ООН уточнили, что переговоры оказались «прямыми и интенсивными» и прошли в «сердечной атмосфере».