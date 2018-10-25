Американец спустя 8 лет в обмен на Xbox согласился показать, где закопал тело убитой жены

Вашингтон, 25 октября. Отбывающий наказание за убийство своей жены американец спустя восемь лет согласился рассказать, где закопал ее труп в обмен на приставку Xbox.

Как сообщает Michigan Live, Дуг Стюарт и его супруга Венус вместе росли, а в 2002 году расписались. Спустя восемь лет родители девушки сообщили об ее исчезновении. Вскоре Дуга арестовали по обвинению в убийстве супруги.

Стюарт отбывает наказание с 2010 года. Только в этом октябре он согласился показать, где спрятал тело девушки, если в его камере установят приставку Xbox.

Полиция обнаружила останки, которые, по их мнению, принадлежат Венус Стюарт, похороненной в яме на глубине пяти метров.