Голикова назвала число россиян, страдающих ожирением

Москва, 25 октября. В России около двух миллионов человек страдают от ожирения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По ее словам, 322 тысячи человек из них – дети.

«Только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6% и составило практически 2 миллиона человек, среди которых 322 тыс. ― это дети», ― сказала Голикова.

До этого Голикова анонсировала создание специального мониторинга, который сможет следить за качество питания россиян. Также она объявила, что в ближайшее время появится ресурс, на котором граждане получат возможность узнавать объективную информацию о продуктах питаниях.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Минздрав России назвал регионы, где больше всего живет людей с диагнозом «ожирение». Согласно исследованию ведомства, первым в списке самых «пухлых» областей оказался Алтайский край. В регионе проживают 127,2 тысячи людей, страдающих от избытка веса. Такой диагноз был поставлен 5,4% жителей субъекта. Второй в списке оказалась Магаданская область с показателем 4,9 тысячи человек. Это 3,4% населения.