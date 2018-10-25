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«Локомотив», уступив «Порту», потерпел третье подряд поражение в Лиге чемпионов

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«Локомотив», уступив «Порту», потерпел третье подряд поражение в Лиге чемпионов

Москва, 25 октября. Домашний матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» завершилась поражением «Локомотива» со счетом 1:3. Железнодорожники практически лишились шансов на выход в плей-офф.

В составе гостей отличились Мусса Марека (с пенальти, 26-я минута), Эктор Эррера (35) и Хесус Корона (47). Первый мяч «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов забил Антон Миранчук (38).

На 10-й минуте матча полузащитник «Локо» Мануэл Фернандеш не смог реализовать пенальти. 

Во втором тайме, казалось, российскому клубу улыбнулась удача: мяч в ворота «Порту» отправил Эдер. Однако судья констатировал офсайд и не засчитал гол, сообщает телеканал «360».

На 76-й минуте красную карточку получил защитник Соломон Кверквелия, и железнодорожникам пришлось доигрывать в меньшинстве.

Ранее «Локомотив» проиграл на выезде «Галатасараю» (0:3) и дома «Шальке» (0:1). На данный момент российская команда не имеет в своем активе ни одного очка и занимает последнее место в группе D. «Порту» пока лидирует с 7 очками.

Автор: Олеся Волкова
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