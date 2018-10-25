Меланья Трамп осудила насилие после инцидента с отправкой бомб по почте

Нью-Йорк, 25 октября. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья выступила с заявлением, в котором решительно осудила всех, кто выбрал насилие. Ее заявление прозвучало после инцидента с отправкой бомб по почте ряду американских политиков в отставке, а также в офис телекомпании CNN.

«Мы не можем быть толерантными к сегодняшней атаке на экс-госсекретаря [Хиллари] Клинтон, экс-президента [Барака] Обаму, представителей власти, просто людей и организации​​​. И я решительно осуждаю всех, кто выбрал насилие», ― заявила первая леди США.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Секретной службе США удалось перехватить два самодельных взрывных устройства, отправленных по почте на адрес бывшего президента США Барака Обамы, а также бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Еще одна посылка с бомбой пришла в офис телеканала CNN; она была адресована бывшему директору ЦРУ Джон Бреннану. Как сообщалось, в понедельник аналогичное взрывное устройство было обнаружено в почтовом ящике неподалеку от дома миллиардера Джорджа Сороса.