Критерии аварийного жилья будут уточнены в ближайшее время ― Мутко

Москва, 24 октября. В настоящее время при расселении аварийного жилья в России сохраняются подходы, доказавшие свою эффективность. Однако в ближайшее время будут уточнены критерии аварийности жилья, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам Мутко, в ближайшие шесть лет правительству России предстоит решить задачу расселения с 9,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья, на которых проживают около 530 тысяч семей. Из бюджета на эти цели будут выделены 432 миллиарда рублей. Мутко добавил, что граждане в данный момент получают жилье взамен аварийного на принципах равнозначности.

«В ближайшее время уточним критерии аварийности, ветхого жилья, порядок целевого использования высвобождающихся земельных участков, будут приняты меры по развитию арендного жилья, использованы механизмы реновации», ― сообщил Мутко.

Также вице-премьер выразил уверенность, что уже к 2023 году объем переселения превысит объем жилья, признанного аварийным.