Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Критерии аварийного жилья будут уточнены в ближайшее время ― Мутко

39
0 Оставить комментарий

Критерии аварийного жилья будут уточнены в ближайшее время ― Мутко

Москва, 24 октября. В настоящее время при расселении аварийного жилья в России сохраняются подходы, доказавшие свою эффективность. Однако в ближайшее время будут уточнены критерии аварийности жилья, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам Мутко, в ближайшие шесть лет правительству России предстоит решить задачу расселения с 9,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья, на которых проживают около 530 тысяч семей. Из бюджета на эти цели будут  выделены 432 миллиарда рублей. Мутко добавил, что граждане в данный момент получают жилье взамен аварийного на принципах равнозначности.

«В ближайшее время уточним критерии аварийности, ветхого жилья, порядок целевого использования высвобождающихся земельных участков, будут приняты меры по развитию арендного жилья, использованы механизмы реновации», ― сообщил Мутко.

Также вице-премьер выразил уверенность, что уже к 2023 году объем переселения превысит объем жилья, признанного аварийным.

 

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое