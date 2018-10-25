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РФ передала США все данные о ракете, из-за которой Москву обвиняют в нарушении ДРСМД

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РФ передала США все данные о ракете, из-за которой Москву обвиняют в нарушении ДРСМД

Москва, 25 октября. Москва передала Вашингтону всю информацию о ракете 9м729, из-за которой США обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В эфире Первого канала Рябков сообщил, что российская сторона «на более ранних этапах обсуждения этой темы» передала Штатам полную информацию о ракете 9м729. В частности, американской стороне сообщили, на какую дальность проводились испытания этой ракеты. 

Рябков также добавил, что в 2017 году в рамках военных учений «Запад» проводился очередной запуск ракеты «на дальность, существенно более низкую, чем 500 км».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона не соблюдать ДРСМД, поскольку якобы Москва его нарушает. 

В среду президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что обвинения США в адрес России о нарушении ДРСМД являются формальным предлогом для выхода из этого соглашения. При этом глава государства добавил, что «Соединенные Штаты уже его нарушили».

Автор: Олеся Волкова
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