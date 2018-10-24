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Трамп вновь забыл подписать собственный указ, ситуацию спасла Меланья

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Трамп вновь забыл подписать собственный указ, ситуацию спасла Меланья

Вашингтон, 24 октября. Президент США Дональд Трамп в Белом доме объявил о своем новом указе, касающемся борьбы с распространением опиоидов в стране. Однако после выступления забыл, что документ все же необходимо подписать. 

Трамп завершил свою речь словами благодарности, а после развернулся к выходу, даже не посмотрев на стоявший справа от него стол с текстом указа. Первая леди Меланья Трамп остановила своего супруга, когда в зале послышались первые смешки, сообщает ТАСС. Глава Белого дома сразу же остановился, развернулся, сел за стол и подписал документ.

Отметим, что в октябре и апреле прошлого года подобное уже случалось. Тогда Трамп чуть не забыл подписать указы, касающиеся медицинского страхования и торговли.

Автор: Олеся Волкова
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