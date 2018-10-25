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В Госдуме связали аресты чиновников Сочи с деятельностью губернатора Краснодарского края

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В Госдуме связали аресты чиновников Сочи с деятельностью губернатора Краснодарского края

Москва, 24 октября. Правоохранительные органы провели обыски и задержания высокопоставленных чиновников мэрии города Сочи. Депутат Государственной думы Андрей Луговой в разговоре с Федеральным агентством новостей связал это с деятельностью нынешнего губернатора региона Вениамина Кондратьева

«Когда Кондратьев принял управление Краснодарским краем, он уже прекрасно понимал, какое количество нарушений со стороны региональных чиновников было допущено, включая сочинских, в том числе при выделении земель. Зачастую, к сожалению, при поддержке судебной власти», — заявил Луговой, представляющий край в нижней палате российского парламента.

Поэтому краевые власти начали планомерную работу по выявлению этих нарушений, пояснил депутат: где какие есть стройки, кто и как получал разрешения на строительство. 

Входящий в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции парламентарий пояснил, что такая работа велась несколько лет, после чего информация была передана в правоохранительные органы. 

«Органы начали следственные действия, результатом которых стали задержания чиновников», — добавил Андрей Луговой. 

При этом собеседник ФАН отказался комментировать дальнейшие перспективы мэра города Сочи Анатолия Пахомова

«Это странно, когда вокруг мэра столько приближенных ему людей арестовано», — лишь заметил депутат.

Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении нескольких чиновников администрации Сочи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Автор: Николай Хренков
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