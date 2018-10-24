Евросоюз ликвидировал «лазейку» в шенгенской системе

Брюссель, 24 октября. Парламент Евросоюза одобрил новые правила работы правоохранительных и пограничных ведомств с информационной системой стран Шенгенского соглашения. Одним из последствий этого решения стала ликвидация «лазейки», позволяющей иностранным гражданам обходить вынесенные в их отношении оповещения.

«Депутаты Европарламента приняли в среду три проекта правил, которые обновят Шенгенскую информационную систему (SIS)», ― сообщает пресс-служба законодательного органа ЕС​​​.

Благодаря нововведениям, в системе появятся оповещения о решении национальных властей в отношении иностранных граждан, нелегально находящихся в ЕС. Прежде, иностранный гражданин, в отношении которого было принято решение о депортации, мог просто переехать в другое государство и избежать выдворения. Новая система закроет эту «дыру».

В настоящее время к шенгенской информационной системе уже имеют доступ пограничные, полицейские, таможенные, судебные и миграционные органы. После нововведений, доступ в ней также будет и у Европола, а также Европейского агентства пограничной и береговой охраны.