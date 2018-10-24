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Экономика

В России появится ресурс с данными о качестве продуктов питания

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В России появится ресурс с данными о качестве продуктов питания

Москва, 24 октября. В России появится сайт, который будет объективно рассказывать о качестве продуктов питания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Голикова заявила, что каждый россиянин должен иметь возможность «получить информацию о продуктах питания, которые они употребляют».

В связи с этим предполагается создать информационный ресурс, который бы позволил россиянам «получать достоверные сведения о продуктах питания, в том числе выявлять фальсифицированную и недоброкачественную продукцию».

По словам Голиковой, в  рамках нацпроекта «Здравоохранение» также планируется разработать систему мониторинга питания различных групп населения, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний, связанных с питанием, «в первую очередь болезней сердечно-сосудистой системы, диабета».

Отметим, в конце сентября Голикова сообщала, что в России могут быть введены меры для сокращения потребления алкоголя и табачной продукции. В частности, по ее словам, возможно повышение минимального возраста для покупки до 20-21 года.

Автор: Олеся Волкова
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