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Путин призвал «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов

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Путин призвал «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов

Москва, 24 октября. При реализации программы национальных проектов в России, чиновников и членов правительства ждет сложная и напряженная работа, которая должна быть выполнена качественно и в срок, заявила президент РФ Владимир Путин.

«Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае», ― подчеркнул президент, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин напомнил, что будущее России и благополучие ее жителей зависят от того, какие результаты будут достигнуты при выполнении этих проектов. Президент призвал правительство активнее использовать опыт гражданского контроля при реализации проектов, а также подключать к работе активистов Общероссийского народного фронта.

Автор: Антон Зарубин
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