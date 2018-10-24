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Школьника, получившего двойку из-за «Движения вверх», пригласили в Москву на игру в баскетбол

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Школьника, получившего двойку из-за «Движения вверх», пригласили в Москву на игру в баскетбол

Москва, 24 октября. Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) пригласила в Москву школьника из Екатеринбурга, которому поставили двойку за то, что он не посмотрел фильм «Движение вверх». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Мальчик из малообеспеченной семьи, живет без мамы, компьютера у него нет, посмотреть никак не получается. Нас в АСБ эта история тронула, и мы официально готовы пригласить Никиту в Москву», ― сообщила пресс-служба Ассоциации.

В Ассоциации пообещали устроить школьнику экскурсию на «Мосфильм», а также познакомить с актерами, снявшимися в фильме «Движение вверх» и провести тренировку по баскетболу вместе со студенческой командой МГУ. Кроме того. АСБ пригласила мальчика на матч по баскетболу между ЦСКА и «Олимпиакосом».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что школьник из Екатеринбурга получил двойку по физкультуре, так как не посмотрел фильм «Движение вверх». После того, как информация об этом инцидента стала достоянием общественности, оценка была отменена.

Автор: Антон Зарубин
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