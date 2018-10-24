Тема ДРСМД станет одной из главных на встрече Трампа и Путина 11 ноября — МИД РФ

Москва, 24 октября. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что тема ДРСМД займет центральное место в ходе переговоров лидеров России и США 11 ноября.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале российский дипломат поделился ожиданиями от грядущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Рябков выразил уверенность, что тема возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «будет одной из главных».

«Нам надо разобраться, куда двигаются США в этом вопросе», — пояснил Рябков.

Ранее Рябков выразил уверенность в том, что США намерены выйти из ДРСМД, и прошедший визит помощника президента США Джона Болтона стал подтверждением этого.