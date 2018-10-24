Банк России впервые выявил поддельные 200-рублевые купюры

Москва, 24 октября. Фальшивомонетчики начали подделывать купюры достоинством в 200 рублей. Как сообщается в отчете Банка России, подделки впервые обнаружили во втором квартале текущего года.

По данным ЦБ, в России впервые были обнаружены подделки новых купюр достоинством в 200 рублей. Однако, как сообщает ФедералПресс, найдено было всего три таких подделки.

С другой стороны — резко выросло число поддельных банкнот номиналом в 2000 рублей. О первой фальшивке стало известно в феврале. Всего Центробанк насчитал 16 таких фальшивок, распечатанных на принтере.

Также были обнаружены поддельные купюры других государств. Как правило, это были доллары (488). Намного реже подделывались китайский юань и фунт стерлингов.

За третий квартал 2018 года, как сообщает телеканал «360», специалисты выявили 7 616 пятитысячных купюр, 2 425 тысячных купюр. Также выявлены 37 поддельных монеты.

Мелкие банкноты, согласно отчету ЦБ, фальшивомонетчики стали подделывать реже.