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Визит Болтона показал, что США решили выйти из ДРСМД — МИД РФ

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Визит Болтона показал, что США решили выйти из ДРСМД — МИД РФ

Москва, 24 октября. Визит помощника президента США Джона Болтона в Москву дал ясно понять, что США приняли решение выйти из ДРСМД, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале отметил, что «исчерпывающая оценка» на этот счет уже была дана пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. 

«Вывод, который мы в МИД сделали по итогам встреч и бесед, проведенных в Москве с Джоном Болтоном, не оставляет сомнений в том, что США вознамерились выйти официально из этого договора», — заявил Рябков. 

По мнению замглавы МИД РФ, сейчас остаются открытыми вопросы, как именно США собираются это сделать, а также какие последствия это повлечет. 

Напомним, накануне Джон Болтон совершил официальный визит в Москву. Он провел переговоры с первыми лицами государства. 

Автор: Владимир Багров
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