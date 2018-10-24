Мэй назвала неправдоподобной версию Саудовской Аравии о гибели журналиста Хашукджи

Лондон, 24 октября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что считает неправдоподобной версию Саудовской Аравии о гибели журналиста Хашукджи в посольстве арабского королевства в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Как сообщается, Мэй провела телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом Абдулом-Азизом Аль Саудом. В нем она выразила свою обеспокоенность убийством журналистом Джамаля Хашукджи в саудовском посольстве в Стамбуле.

Мэй подчеркнула, что находит текущую версию саудовских властей «неправдоподобной» и призвала как можно скорее восстановить картину произошедшего в полном объеме. Также она настоятельно порекомендовала Саудовской Аравии начать сотрудничать с Турцией и проявлять максимальную прозрачность при публикации результатов следствия.

Она добавила, что министерство внутренних дел Британии уже предпринимает собственные меры против подозреваемых в убийстве журналиста – например, им будет запрещено посещать Соединенное Королевство.

Напомним, Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября. Хашукджи вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии и с тех пор никто не видел его живым.

Позднее турецкие власти заявили, что журналист был убит. По сообщениям ряда СМИ, накануне фрагменты тела Хашукджи были найдены в колодце на территории резиденции генерального консульства Саудовской Аравии.