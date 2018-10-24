Климкин нашел «российскую грозу» для украинцев в Белоруссии

Киев, 24 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцам угрожает опасность при посещении Белоруссии, которая исходит от Москвы, сообщает пресс-служба украинского МИДа.

Климкин сообщил, что собирается обсудить с Минском вопрос безопасности украинцев на территории Белоруссии.

«Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры», — заявил он.

По его мнению, Москва присутствует в Белоруссии в сфере безопасности, хотя у Украины и Белоруссии «нет больших проблем» в политических и экономических вопросах.

При этом Климкин не уточнил, что конкретно угрожает украинцам в Белоруссии и откуда у него такие данные.

Отметим, Климкин давно известен своими антироссийскими высказываниями. Наибольший резонанс вызвало недавнее его заявление, в котором он выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи, где жертвами стрелка стал 21 человек.

В Twitter он написал, что не хотел бы, чтобы «украинскую реакцию на трагедию в Керчи называли циничной». Однако сразу после выражения сочувствия семьям погибших все же вернулся к своей излюбленной теме: «Но честным и легитимным является вопрос: возможен был бы подобный ужас без атмосферы, которая царит в России, и которую она принесла на мирный остров?».

Пост главы украинского МИДа возмутил не только россиян, но и украинцев, которые упрекнули его в том, что он «забывает» выражать соболезнования матерям, чьи дети погибают в Донбассе из-за развязанного Киевом конфликта на юго-востоке.

Пользователи соцсетей также обратили внимание Климкина на то, что «подобный ужас» зародился не в России, а в США, на кого так активно сейчас ровняется украинская власть.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян. Глава государства, как сообщал телеканал «360» поручил кабмину разработать меры и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц в ответ на санкции Украины.