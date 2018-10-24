Голикова назвала недопустимой идею смягчения правил продажи алкоголя в РФ

Москва, 24 октября. Смягчение правил продажи алкоголя в России – недопустимо, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Совете при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Она указала, что у государства не будет инструментов для решения таких задач, как продолжительность жизни и снижением смертности, если в отдельных сферах будет наблюдаться откат назад.

Голикова напомнила, что правительство ведет планомерную работу, пытаясь добиться снижения потребления алкоголя, и уже сумело достигнуть серьезных результатов.

«За 10 лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 7 лет, общая продолжительность жизни увеличилась на 6. К чему я это говорю: в последнее время появляются предложения откатиться по отдельным позициям назад», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».

Напомним, что Федеральное агентство новостей ранее опубликовало рейтинг самых «пьющих» регионов России, подготовленный Федеральным исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.