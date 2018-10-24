Макрон пообещал поддержать санкции против виновников смерти Хашукджи

Париж, 24 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с королем Саудовской Аравии пообещал поддержать санкции против виновных в смерти журналиста Хашукджи, передает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом. Стороны обсудили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Макрон выразил глубокое возмущение по поводу трагического события. Он подчеркнул, что необходимо установить все обстоятельства гибели Хашукджи.

Также Макрон заверил саудовского правителя, что Франция поддержит санкции против причастных к убийству журналиста.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд высказался насчет гибели Хашукджи. Он подчеркунл, что смерть журналиста — это горе для жителей не только Саудовской Аравии, но и для любого человека в мире.