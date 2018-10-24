Москалькова назвала странными слова Денисовой о «нарушении» ею госграницы Украины

Москва, 24 октября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает слова ее украинской коллеги Людмилы Денисовой о «нарушении правил пересечения» украинской границы при въезде в Керчь. Москалькова добавила, что в любом случае остается настроенной на конструктивный диалог с украинской стороной.

Денисова ранее выступила с заявлением, в котором обвинила Москалькову в нарушении правил пересечения украинской границы при въезде в Крым. Украинский омбудсмен предположила, что Москальковой в будущем может быть запрещен въезд на Украину.

«Это заявление выглядит более чем странно, потому что она мне прислала сама письмо с просьбой, чтобы я как можно быстрее посетила Керчь и оказала ей содействие в посещении», ― прокомментировала Москалькова слова Денисовой.

Москалькова добавила, что, несмотря на заявления Денисовой, российские границы остаются открытыми для украинцев, так что любой желающий сможет посетить, например, Крым.