«Сейчас зародилась дружба»: премьер Италии поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Москва, 24 октября. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным плодотворной.

В интервью ТАСС Конте подчеркнул, что «очень доволен этим визитом». Итальянский премьер добавил, что его «принимали с огромным гостеприимством и очень тепло».

«Должен сказать, встреча была плодотворной, сейчас зародилась дружба», — сообщил Конте.

В среду состоялись переговоры российского президента и итальянского премьера. Стороны подписали пакет двусторонних соглашений экономического характера, а после на совместной пресс-конференции сделали ряд важных заявлений.

В частности, как сообщало Федеральное агентство новостей, Конте заявил, что итальянское правительство поддержит компании, которые будут укреплять свое сотрудничество с российскими предприятиями. Он подчеркнул, что Рим заинтересован в новых возможностях российско-итальянского сотрудничества.

Путин, в свою очередь, заявил, что остался доволен ходом переговоров с Конте. Встречу с главой итальянского правительства глава государства назвал результативной.