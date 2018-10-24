Названы телезвезды с самыми высокими гонорарами

Нью-Йорк, 24 октября. Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых телеактеров. Первые четыре строчки заняли актеры комедийного ситкома «Теория большого взрыва».

Самым большим гонораром может похвастаться исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс. Его годовой заработок составил 26,5 млн долларов. Самым высокооплачиваемым телеактером он остается уже четвертый год подряд.

На втором месте оказался Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер) с гонораром в 25 млн долларов. Третье-четвертое места поделили Саймон Хелберг (Говард Воловиц) и Кунал Нийяр (Раджеш Кутраппали) — оба они заработали по 23,5 миллиона долларов.

На пятом месте оказался актер из сериала «Морская полиция: Спецотдел» Марк Хэрмон. Его годовой доход оценивается в 19 млн долларов.

В первую десятку также вошли сразу четверо актеров из «Американской семейки» — Эд О'Нил, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Барелл.



