Сирия: идлибскую зону деэскалации за сутки покинули более 350 мирных жителей

Дамаск, 24 октября. За последние сутки идлибскую зону деэскалации в Сирии покинули более 350 человек. Как сообщает руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, они воспользовались пунктов пропуска «Абу-эд-Духур».

«В течение суток через гуманитарный коридор «Абу-эд-Духур» в восточную часть провинции Идлиб выведено 357 мирных жителей (из них мужчин ― 97, женщин ― 127, детей ― 133)», ― сообщил генерал-лейтенант.

По его словам, кроме мирных жителей, через пункт пропуска было выведено 17 единиц техники.

Савченко сообщил, что боевики подвергли обстрелу населенный пункт Кбана, расположенный в провинции Латакия.

В течение последних суток российские военные врачи оказали медицинскую помощь 290 сирийцам, включая 109 детей. На восточной окраине города Алеппо сотрудники российского ЦПВС раздали местным жителям тонну свежего хлеба.