Россия за шесть лет потратила на нацпроекты 28 трлн рублей — Путин

Москва, 24 октября. Россия за последние шесть лет потратила 28 трлн рублей на реализацию перспективных нацпроектов. Такие данные в среду привел президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, средства на эти цели привлекались из различных источников. Речь идет не только о субсидиях из бюджетов всех уровней, но и о частных инвестициях.

«Напомню, в течение шести лет на нацпроекты из всех источников будет направлено порядка 28 триллионов рублей​​​. Это просто астрономическая для нас сегодня цифра. Мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что он ждет от российских госкомпаний их активного участия в реализации нацпроектов. Среди таких предприятий глава государства упомянул ВЭБ, «Газпром», «Ростелеком», «Роснефть», Ростех и Росатом. Участие госкомпаний может осуществляться на уровне финансирования, разработки технологий или предоставления необходимых квалифицированных кадров.