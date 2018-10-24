Путин ждет участия госкомпаний в прорывных нацпроектах

Москва, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет от руководства российских госкомпаний активного участия в прорывных нацпроектах. Об этом он заявил в среду, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Среди таких предприятий глава государства упомянул ВЭБ, «Газпром», «Ростелеком», «Роснефть», Ростех и Росатом. Участие госкомпаний может осуществляться на уровне финансирования, разработки технологий или предоставления необходимых квалифицированных кадров.

«Естественно, безусловным и обязательным является активное участие в проектах госкомпаний​​​. Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге», — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин поручил российскому правительству провести детализацию национальных проектов для регионов, чтобы каждый субъект РФ имел возможность видеть свое место в программах развития.