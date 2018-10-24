Путин поручил провести детализацию национальных проектов для регионов РФ

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин отдал поручение российскому правительству провести детализацию национальных проектов для регионов, чтобы каждый субъект РФ имел возможность видеть свое место в программах развития.

Путин подчеркнул, что каждый федеральный субъект должен видеть свое место в программах национального развития и четко понимать свои содержательные задачи.

«Прошу правительство с учетом предложений субъектов Федерации детализировать национальные проекты, в них должно быть предельно конкретное измерение - именно региональное измерение», ― заявил Путин в своем выступлении на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам российского президента, у регионов должно иметься четкое представление о том, какие ресурсы им необходимо привлекать и на какую поддержку из федерального бюджета они могут рассчитывать.