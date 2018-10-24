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Футболисты «Локомотива» приехали на матч с «Порту» на электричке

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Футболисты «Локомотива» приехали на матч с «Порту» на электричке

Москва, 24 октября. Футболисты «Локомотива» едва не опоздали на матч Лиги чемпионов с португальским «Порту», который начался в Москве на стадионе «РЖД Арена». Из-за пробок на московских дорогах футболисты добирались до стадиона на электричке Московского центрального кольца (МЦК).

Футболисты «Локомотива» прибыли на «РЖД Арену» за 55 минут до начала игры, после чего спортсмены приступили к предматчевой разминке.

«Хорошо, что на МЦК не бывает пробок. Успешно добрались на стадион и приступили к разминке!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в микроблоге Twitter.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Порту» начался на стадионе «РЖД Арена» в 22.00, передает телеканал «360».

Автор: Артем Никулин
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