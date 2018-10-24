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«Они готовят что-то еще»: экс-глава ОКР опасается продолжения допингового скандала

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«Они готовят что-то еще»: экс-глава ОКР опасается продолжения допингового скандала

Москва, 24 октября. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который спровоцировал масштабный допинговый скандал, а после сбежал в США, может подготовить новую порцию разоблачений. Такое мнение высказал бывший глава антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николай Дурманов.

По его словам, многие ожидали, что западные страны подготовят «какую-нибудь гадость» к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимала Россия, однако этого так и не произошло. Тем не менее, не стоит ждать, что допинговый скандал закончился на отстранении России от Олимпийских игр-2018.

«Финальные аккорды не прозвучали, они готовят что-то еще. У этой истории будет продолжение. Поскольку ружье висит на том же месте, в конце седьмого акта оно должно выстрелить. Мы должны понимать, что эта война не кончилась», — рассказал Дурманов Телеканалу 360.

Автор: Антон Соколов
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