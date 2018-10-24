Samsung не подтвердила сообщения о поданном иске против Собчак

Москва, 24 октября. Представители южнокорейской компании Samsung назвали слухами распространившиеся сообщения об иске, якобы поданном корпорацией против Ксении Собчак, которая является «лицом бренда» в России. Причиной иска якобы стало использование ею смартфона другого бренда.

Представитель корпорации Елена Кручинина заявила, что Samsung не намерен комментировать слухи.

«Мы видим информацию, которая появляется в медиа. На текущий момент я готова ответить, что это слухи - и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем», ― приводит слова Кручининой РБК.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что корпорация Samsung якобы подала в суд на Ксению Собчак за нарушение ею контракта, по которому она является «лицом бренда» и не имеет права публично использоваться смартфоны других марок. Сумма исковых требование предположительно составила более 1,5 миллиона долларов.