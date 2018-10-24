102-летнего австралийца арестовали за разврат в доме престарелых

Сидней, 24 октября. Полиция Австралии арестовала 102-летнего мужчину в Сиднее, который обвиняется в сексуальном преступлении, совершенном в доме для престарелых.

По версии следствия, австралиец совершил развратные действия в отношении 92-летней женщины. При этом полиция не уточняет, идет ли речь о домогательствах, изнасиловании, или другом преступлении, совершенном на сексуальной почве.

Мужчина был задержан недалеко от Бонди-Бич. Вскоре он был освобожден из-под стражи под залог с обязательством явиться в суд 20 ноября. Если вина пенсионера будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы, передает Телеканал 360.

Австралийская газета The Straits Times отмечает, что полиция и раньше арестовывала пожилых людей, но граждане старше 100 лет прежде не оказывались на скамье подсудимых.