Волочкова озадачила поклонников фотографией из туалета
Москва, 24 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала своих подписчиков откровенным фото. На своей странице в Instagram Балерина опубликовала снимок из ванной комнаты в полупрозрачном боди.
На фотографии можно увидеть Волочкову, которая стоит в ванной комнате на фоне зеркала и тумбы с косметикой. В отражении зеркала можно увидеть душевую кабину и остальную часть ванной комнаты.
При этом пользователи задались вопросом, откуда именно был сделан снимок. В комментариях к публикации большая часть подписчиков предположила, что в момент съемки фотограф находился на унитазе.
Недавно я была в салоне @_stanev_ и мне очень понравился аромат электрического диффузера в ванной комнате. Администраторы поделились контактом и теперь в основных ванных комнатах моего дома (а у меня их много и они все большие) мы вмонтировали эту удобную и легкую конструкцию от @aromasystems_mos ???? Я выбрала ароматы Карамель, Шоколад с кофе, Корицу, Ваниль. Спасибо сотрудникам компании за скорый приезд и монтаж.???????????? Теперь весь дом благоухает!???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #аромат
После этого Волочкова закрыла комментарии к этому фото. Однако «лишенные голоса» пользователи не оставили Волочкову без внимания, лайкнув снимок более 13 тысяч раз, передает «Вечерняя Москва».