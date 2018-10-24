Волочкова озадачила поклонников фотографией из туалета

Москва, 24 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала своих подписчиков откровенным фото. На своей странице в Instagram Балерина опубликовала снимок из ванной комнаты в полупрозрачном боди.

На фотографии можно увидеть Волочкову, которая стоит в ванной комнате на фоне зеркала и тумбы с косметикой. В отражении зеркала можно увидеть душевую кабину и остальную часть ванной комнаты.

При этом пользователи задались вопросом, откуда именно был сделан снимок. В комментариях к публикации большая часть подписчиков предположила, что в момент съемки фотограф находился на унитазе.

После этого Волочкова закрыла комментарии к этому фото. Однако «лишенные голоса» пользователи не оставили Волочкову без внимания, лайкнув снимок более 13 тысяч раз, передает «Вечерняя Москва».