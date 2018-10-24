СК начал проверку после обнаружения тела женщины в затопленном Туапсинском районе

Краснодар, 24 октября. В затопленном из-за обильных осадков Туапсинском районе было найдено тело женщины. Следственный комитет уже приступил к доследственной проверке, сообщает пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю.

Из-за продолжительных дождей в Туапсинском районе произошли подтопления. Губернатор края отдал распоряжение о введении режима ЧС и проведении эвакуации населения из двух поселений. Оперативные службы региона были переведены на усиленный режим работы.

«Нам поступило сообщение об обнаружении тела одной женщины. Мы выехали на место, организовали доследственную проверку», ― приводит РИА Новости сообщение регионального СУСК.

В настоящее время частично затоплены семь населенных пунктов Туапсинского района. Речь идет о поселках Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, а также городах Туапсе, Мессожай Григорьевское и станице Куринская. Эвакуированы более 160 человек.