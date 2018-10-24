«Путин, Путин, Путин»: форум по безопасности в Варшаве превратился в «российский»

Варшава, 24 октября. Россия стала главной темой проходящего в Варшаве форума по безопасности. Об этом заявил журналист британского издания The Guardian Shaun Walker.

«Я нахожусь на форуме в Варшаве и все, что я пока здесь слышал, можно кратко резюмировать словами: «Путин, Путин, Путин…», — пишет он в Twitter.

I'm at a forum in Warsaw and the bits of discussion I've heard so far can be summarised as: Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin — Shaun Walker (@shaunwalker7) October 24, 2018

Как сообщает издание «Царьград», на мероприятии также присутствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В ходе своего выступления он заявил, что Россия «пытается дестабилизировать Украину». Польская же сторона выступила с предложением разместить у себя дивизию американской армии, а также призывала Запад выступить единым фронтом против РФ.

Напомним, что Варшавский форум по безопасности проводится 24-25 октября. Главными заявленными темами значатся изменения в НАТО, ЕС и программах Восточного партнерства.