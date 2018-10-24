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«Путин, Путин, Путин»: форум по безопасности в Варшаве превратился в «российский»

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«Путин, Путин, Путин»: форум по безопасности в Варшаве превратился в «российский»

Варшава, 24 октября. Россия стала главной темой проходящего в Варшаве форума по безопасности. Об этом заявил журналист британского издания The Guardian Shaun Walker.

«Я нахожусь на форуме в Варшаве и все, что я пока здесь слышал, можно кратко резюмировать словами: «Путин, Путин, Путин…», — пишет он в Twitter.

Как сообщает издание «Царьград», на мероприятии также присутствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В ходе своего выступления он заявил, что Россия «пытается дестабилизировать Украину». Польская же сторона выступила с предложением разместить у себя дивизию американской армии, а также призывала Запад выступить единым фронтом против РФ.

Напомним, что Варшавский форум по безопасности проводится 24-25 октября. Главными заявленными темами значатся изменения в НАТО, ЕС и программах Восточного партнерства.

Автор: Антон Соколов
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