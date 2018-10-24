Опубликовано фото отправленной главе ЦРУ бомбы

Вашингтон, 24 октября. Появилась фотография одного из взрывных устройств, которые получили американские политики и бизнесмены по почте от неизвестного отправителя.

JUST IN: Photo obtained by @ABC shows device recovered from CNN by the NYPD bomb squad. https://t.co/U4rVcvGxWW pic.twitter.com/NUo7PPGSGK — ABC News (@ABC) 24 октября 2018 г.

На фотографии, выложенной в Twitter ABC News, видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Предположительно, отправленная бомба была настоящей. Аноним упаковал посылку в оберточную бумагу, а в качестве обратного адреса указал адрес конгрессмена Дебби Вассермана-Шульца.

Ранее посылки со взрывными устройства получили бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, еще одна посылка была направлена в здание Time Warner Center, где располагается редакция CNN.