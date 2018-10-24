Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Опубликовано фото отправленной главе ЦРУ бомбы

117
0 Оставить комментарий

Опубликовано фото отправленной главе ЦРУ бомбы

Вашингтон, 24 октября. Появилась фотография одного из взрывных устройств, которые получили американские политики и бизнесмены по почте от неизвестного отправителя.

На фотографии, выложенной в Twitter ABC News, видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Предположительно, отправленная бомба была настоящей. Аноним упаковал посылку в оберточную бумагу, а в качестве обратного адреса указал адрес конгрессмена Дебби Вассермана-Шульца.

Ранее посылки со взрывными устройства получили бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, еще одна посылка была направлена в здание Time Warner Center, где располагается редакция CNN.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое