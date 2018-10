Опубликовано фото отправленной главе ЦРУ бомбы

Вашингтон, 24 октября. Появилась фотография одного из взрывных устройств, которые получили американские политики и бизнесмены по почте от неизвестного отправителя.

JUST IN: Photo obtained by @ABC shows device recovered from CNN by the NYPD bomb squad. https://t.co/U4rVcvGxWW pic.twitter.com/NUo7PPGSGK